Inter, le possibili avversarie negli ottavi di Champions League

Niente da fare per l'Inter. I nerazzurri, nella sfida di San Siro contro la Real Sociedad, non sono andati oltre lo 0-0, dovendosi così accontentare del secondo posto nel gruppo D di Champions League. Una posizione che rischia di mettere gli uomini di Simone Inzaghi contro una big negli ottavi di finale: da regolamento, infatti, Lautaro e compagni incroceranno adesso nel primo turno della fase ad eliminazione diretta una squadra che ha chiuso in prima posizione il proprio girone.

Le possibili avversarie

Nei gironi già terminati, la prima posizione, oltre che dalla Real Sociedad, che non potrà essere affrontata dall'Inter agli ottavi, è stata conquistata da Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid, tutte, quindi, possibili avversarie dei nerazzurri. Già certo del primo posto anche il Manchester City di Pep Guardiola, vincitore dell'ultima edizione della Champions League proprio ai danni degli uomini di Simone Inzaghi. Possibile avversario, inoltre, il Barcellona, al quale basterà un pari nell'ultima giornata contro l'Anversa per avere la certezza della prima posizione. Potrebbe chiudere al primo posto anche l'Atletico Madrid, che non dovrà perdere contro la Lazio per difendere la vetta della classifica nel girone E (da regolamento, non si possono affrontare squadre della stessa nazione negli ottavi, quindi, in caso di vittoria dei biancocelesti, l'Inter non potrebbe affrontare la Lazio). Nel girone F, invece, la prima posizione sarà di una tra Borussia Dortmund e Psg, con i tedeschi che possono accontentarsi del pari nello scontro diretto.

Queste, quindi, le possibili avversarie dell'Inter negli ottavi di finale: