Inter, i tre ballottaggi che dureranno l'intera stagione

La nuova stagione, per l'Inter, è iniziata con il sorriso. I nerazzurri, nella prima giornata di serie A, hanno superato per 2-0 il Monza grazie alla doppietta di uno scatenato Lautaro Martinez, apparso già in condizioni fisiche ottimali. Un successo al quale gli uomini di Simone Inzaghi proveranno a dare seguito nei prossimi impegni, a partire da quello di Cagliari di lunedì 28 agosto. Obiettivo dell'Inter, infatti, è quello di andare a caccia dello scudetto numero 20, anche se la concorrenza, a partire da quella del Napoli campione d'Italia in carica, si preannuncia agguerrita.

Per andare all'inseguimento del titolo Inzaghi può contare su una rosa di valore, che sarà arricchita nelle prossime ore dall'arrivo di Benjamin Pavard. Il francese, nello scacchiere nerazzurro, andrà a ricoprire il ruolo di braccetto destro nella retroguardia a tre, soppiantando nelle gerarchie Mattia Darmian. In altre zone del campo, invece, andrà verosimilmente avanti per l'intera stagione un perenne ballottaggio, senza che vi sia, almeno ad oggi, un titolare designato.

I tre ballottaggi di Inzaghi

Il primo riguarda il partner d'attacco dell'inamovibile Lautaro Martinez. Le partenze di Edin Dzeko e Romelu Lukaku sono state colmate con gli arrivi di Marcus Thuram, prelevato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, e Marko Arnautovic, acquistato dal Bologna. Contro il Monza, all'esordio in campionato, la maglia da titolare l'ha strappata il francese, con l'austriaco subentrato nel corso della ripresa. Una staffetta che, a copione invertito, potrebbe ripetersi a Cagliari, con i due che si contenderanno di settimana in settimana il posto dal primo minuto.

Altro ballottaggio serrato sarà quello per completare la linea mediana con Calhanoglu e Barella. Qui i contendenti sono Mkhitaryan e Frattesi, con l'armeno preferito da Inzaghi al debutto. Difficile, tuttavia, pensare che l'ex Sassuolo rimanga stabilmente dietro nelle gerarchie, con il tecnico che potrebbe valutare chi impiegare di volta in volta a seconda delle caratteristiche degli avversari e delle condizioni fisiche.

Infine, sulla corsia di destra, si preannuncia un duello serratissimo tra Dumfries e Cuadrado. Inizialmente, nelle gerarchie di Inzaghi, l'olandese, titolare contro il Monza, partiva nettamente avanti al colombiano, il quale però ha saputo rapidamente guadagnare terreno nel corso del brillante precampionato. E adesso, nei progetti del tecnico, i due si trovano pressoché alla pari.