Inter-Barcellona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un momento difficilissimo, quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, in campionato, dove hanno già incassato complessivamente quattro ko in appena otto giornate, sono reduci dalle sconfitte contro Udinese e Roma, che hanno iniziato a far scricchiolare la panchina di Simone Inzaghi. E adesso, alle porte, c'è una sfida tutt'altro che agevole: quella contro il Barcellona, valevole per la terza giornata del girone C di Champions League (fischio d'inizio martedì 4 ottobre alle 21 a San Siro). Un match in cui Barella e compagni, al momento al secondo posto in coabitazione proprio con i blaugrana, avranno bisogno di un risultato positivo sia per alimentare le proprie speranze di passaggio del turno sia per scacciare via la crisi.

Inter-Barcellona, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita contro il Barcellona, sarà ancora privo degli infortunati Lukaku e Brozovic, ai box per problemi muscolari. Da valutare le condizioni anche di Lautaro, alle prese con un affaticamento: se l'argentino non dovesse farcela, in attacco ci sarà spazio per il connazionale Correa al fianco di Dzeko nel 3-5-2 nerazzurro. A centrocampo possibile occasione per Mkhitaryan: insieme a lui Barella ed uno tra Asllani e Calhanoglu. A destra Darmian potrebbe far rifiatare Dumfries, mentre a sinistra si candida Gosens. In difesa potrebbe rivedersi De Vrij al posto di Acerbi, mentre in porta toccherà ad Onana al posto di Handanovic.

Inter-Barcellona, le scelte di Xavi

Xavi, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con Lewandowski a guidare il tridente offensivo. Ai lati del centravanti polacco Raphina e Dembelé, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per l'esperto Busquets insieme ai giovani Pedri e Gavi. Linea difensiva formata da Sergio Roberto, Piqué, Christensen e Marcos Alonso, tra i pali Ter Stegen.

Inter-Barcellona, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi

Inter-Barcellona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.