Inter-Barcellona, il pronostico: ai nerazzurri serve l'impresa

Novanta minuti che potrebbero essere già decisivi per il passaggio del turno. Inter-Barcellona, gara in programma martedì 4 ottobre alle 21 a San Siro e valevole per la terza giornata del girone C di Champions League, metterà in palio tre punti pesantissimi in ottica ottavi di finale. Le due formazioni, al momento, si trovano infatti appaiate al secondo posto a quota 3, dietro al Bayern Monaco capolista (6) e davanti al fanalino di coda Viktoria Plzen, ancora fermo a 0. Vincere, per nerazzurri e blaugrana, significherebbe quindi dare una prima spallata agli avversari.

Inter-Barcellona, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Momento nerissimo per l'Inter, reduce dalle sconfitte contro Udinese e Roma in campionato. I nerazzurri, nelle prime otto giornate di serie A, hanno già incassato ben quattro ko. Preoccupante, in particolare, il dato relativo alle reti subite, già 13: numeri che collocano la formazione di Simone Inzaghi al quintultimo posto di questa speciale classifica. In Champions, per Lautaro e compagni, sono fin qui arrivate una sconfitta e una vittoria: prima il passo falso contro il Bayern Monaco a San Siro (0-2) e poi l'affermazione sul campo del Viktoria Plzen (0-2).

Inter-Barcellona, come arrivano alla sfida i blaugrana

Il Barcellona è reduce da un ottimo avvio di stagione in campionato, dove, in sette gare, ha conquistato sei vittorie consecutive dopo il pareggio all'esordio contro il Rayo Vallecano. Un andamento che ha portato i blaugrana al comando della classifica a fianco del Real Madrid. In Champions, dopo la larga vittoria per 5-1 al Camp Nou contro il Viktoria Plzen, i catalani si sono invece dovuti arrendere per 2-0 al cospetto del Bayern Monaco.

Inter-Barcellona, il pronostico

Il momento difficile che sta attraversando l'Inter, contrapposto a quello felice che stanno invece vivendo i blaugrana, fa pendere il pronostico dalla parte degli spagnoli, che si presenteranno a San Siro con il chiaro intento di conquistare la vittoria. Attenzione, però, alla reazione di orgoglio degli uomini di Simone Inzaghi, che cercheranno di strappare quanto meno un pareggio per interrompere la striscia negativa.