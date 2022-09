Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizia l'avventura europea 2022/2023 dell'Inter. I nerazzurri, reduci dall'amaro ko nel derby di campionato contro il Milan, ospiteranno mercoledì 7 settembre alle 21 a San Siro il Bayern Monaco nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Un match sulla carta complicatissimo considerate le enormi qualità dei tedeschi, che, ancora una volta, si presentano ai nastri di partenza della competizione come una delle principali favorite alla vittoria finale. La formazione di Simone Inzaghi, per strappare un risultato positivo, sarà chiamata ad una prestazione priva di sbavature, mostrando progressi soprattutto dal punto di vista difensivo rispetto alle ultime uscite.

Inter-Liverpool, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro il Bayern Monaco, dovrà fare ancora a meno di Lukaku, alle prese con un problema muscolare. In attacco, per affiancare Lautaro Martinez, Dzeko pare al momento in vantaggio su Correa. Ballottaggio anche in mezzo al campo, dove Mkhitaryan contende una maglia a Calhanoglu per affiancare Brozovic e Barella. A destra spazio per Dumfries, mentre a sinistra potrebbe rivedersi Gosens, anche se il tedesco rimane in ballottaggio con Dimarco. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni, tra i pali ancora Handanovic.

Inter-Bayern Monaco, le scelte di Nagelsmann

Nagelsmann, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1, con Gnabry (favorito su Coman), Muller e Musiala ad agire alle spalle di Mané. In mezzo al campo Kimmich e Goretzka, mentre in difesa ci sarà spazio per Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies. Neur in porta.

Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neur; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Muller; Mané. All. Nagelsmann

Inter-Bayern Monaco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida della Red Bull Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.