Inter-Benevento, le probabili formazioni: Conte lancia Eriksen, Lautaro-Lukaku in attacco

Nerazzurri a caccia della vittoria, chance anche per Gagliardini in mezzo al campo

È un'Inter galvanizzata dalla vittoria nel derby di Coppa Italia con il Milan quella che sabato 30 gennaio, alle 20.45, ospiterà a San Siro il Benevento nella 20esima giornata di Serie A. I nerazzurri, attualmente secondi in classifica a-2 proprio dai cugini rossoneri, cercheranno di conquistare i tre punti per poi prepararsi al meglio per la sfida contro la Juventus di martedì 2 febbraio, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. I campani, invece, cercano un risultato positivo dopo il pari beffa subito in extremis contro il Torino.

Inter-Benevento, le scelte dei due allenatori

Antonio Conte si affiderà al 3-5-2 e dovrebbe far rifiatare qualche elemento in vista della sfida contro i bianconeri. In difesa Ranocchia insidia De Vrij per un posto al fianco di Skriniar e Bastoni, mentre in mezzo al campo Gagliardini è in preallarme per sostituire Vidal. Chance anche per Eriksen in cabina di regia al posto di Brozovic. Ballottaggio poi sulla corsia sinistra, dove Young e Perisic si giocano una maglia. In attacco Lautaro e Lukaku, con il belga che sarà squalificato nella gara di andata contro la Juventus.

Inzaghi, dall'altra parte, opterà per il 4-3-2-1, con Caprari e Insigne alle spalle di Lapadula in attacco. A centrocampo Hetemaj e Ionita, con Schiattarella e Viola a contendersi l'altra maglia. In difesa Improta, Tuia, Glik e Barba.

Inter-Benevento, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi