Inter-Benfica, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Una gara da non fallire. L'Inter, dopo aver iniziato il cammino europeo con il pareggio per 1-1 sul campo della Real Sociedad, andrà a caccia dei tre punti nella sfida contro il Benfica, in programma martedì 3 ottobre alle 21 a San Siro e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida alla quale i nerazzurri si presenteranno galvanizzati dal 4-0 ottenuto in campionato contro la Salernitana, con Lautaro Martinez, autore di un incredibile poker, che ha guidato i suoi alla conquista di un successo pesantissimo.

Inter-Benfica, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita contro il Benfica, dovrà fare a meno di Frattesi, che cercherà di recuperare per il match di sabato contro il Bologna. In mezzo al campo, nel classico 3-5-2 nerazzurro, spazio quindi per i "titolarissimi" Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco a presidiare le corsie esterne. In difesa, dopo il turno di riposo osservato in campionato, tornerà dal primo minuto Bastoni: insieme a lui Acerbi e Pavard, in vantaggio nel ballottagio con Darmian. In attacco il tandem formato da Lautaro e Thuram.

Inter-Benfica, le scelte di Schmidt

Schmidt, per la trasferta di San Siro, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Di Maria, Rafa Silva e l'ex Joao Mario ad agire alle spalle dell'unica punta Musa. In mezzo al campo Kokcu al fianco di Joao Neves, mentre al centro della difesa ci sarà spazio per Morato insieme ad Otamendi, con Bah e Aursnes sulle corsie esterne. Tra i pali Trubin.

Inter-Benfica, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. Allenatore: Schmidt.

Inter-Benfica, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Benfica, in programma martedì 3 ottobre alle 21 a San Siro e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.