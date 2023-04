Inter-Benfica, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Difendere il preziosissimo 2-0 conquistato la scorsa settimana al Da Luz e staccare il pass per la semifinale. Questo l'obiettivo dell'Inter, che mercoledì 19 aprile, alle 21, ospiterà a San Siro il Benfica nel ritorno dei quarti di Champions League. Un match al quale i nerazzurri si presenteranno dopo il ko interno con il Monza in campionato, il quarto nelle ultime cinque gare. La profonda crisi attraversata in serie A non deve però ripercuotersi nella sfida con i lusitani, fondamentale per il finale di stagione degli uomini di Simone Inzaghi.

Inter-Benfica, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida di ritorno con il Benfica, dovrà nuovamente fare a meno di Skriniar, ancora ai box per infortunio. Torna invece a disposizione Calhanoglu, che avanza la propria candidatura per il ruolo di regista in mezzo al campo: il turco si contenderà fino all'ultimo una maglia con Brozovic. Inamovibili Barella e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco (in vantaggio su Gosens) sulle corsie esterne. In attacco certo del posto Lautaro Martinez, con Dzeko e Lukaku a contendersi l'altro posto, con il bosniaco che pare in questo momento in leggero vantaggio. In difesa, dopo il riposo in campionato, si rivedrà Acerbi: con lui Darmian e Bastoni.

Inter-Benfica, le scelte di Schmidt

Schmidt, per tentare la rimonta, si affiderà ad un offensivo 4-2-3-1, con Neres, Rafa Silva e l'ex Joao Mario ad agire alle spalle di Ramos in attacco. A centrocampo spazio per Florentino al fianco di Aursnes, mentre in difesa tornerà a disposizione Otamendi, pronto a comporre la coppia centrale con Silva. Terzini Gilberto e Grimaldo, tra i pali Vlachodimos.

Inter-Benfica, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.

Inter-Benfica, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Benfica, in programma mercoledì 19 aprile alle 21 a San Siro e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video.