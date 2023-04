Inter-Benfica, il pronostico: chi andrà in semifinale?

Il primo round, con un 2-0 firmato Barella e Lukaku, se lo sono aggiudicato i nerazzurri, chiamati adesso a difendere il doppio vantaggio nella sfida di ritorno a San Siro. Quella tra Inter e Benfica, in programma mercoledì 19 aprile alle 21, sarà una gara che metterà in palio un posto per le semifinali dell'edizione 2022/2023 della Champions League. Un match che si giocherà in un Giuseppe Meazza tutto esaurito.

Inter-Benfica, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Se si esclude la vittoria al Da Luz nella partita di andata, quello che sta attraversando l'Inter non può certo definirsi un momento felice. I nerazzurri, nelle ultime cinque giornate di campionato, hanno raccolto solamente un punto incassando ben quattro ko, di cui l'ultimo, a domicilio, contro il Monza. Un magro bottino che ha fatto scivolare la formazione di Simone Inzaghi al quinto posto della classifica, al di fuori della zona Champions. L'ultima vittoria nel torneo di serie A per Lautaro e compagni risale allo scorso 5 marzo, quando l'Inter superò per 2-0 a San Siro il Lecce.

Inter-Benfica, come arrivano alla sfida i lusitani

Momento non semplice neanche per il Benfica, che, dopo una stagione a mille all'ora, ha bruscamente frenato nelle ultime settimane. Ai ko con Porto e Inter, nell'ultimo weekend ha fatto seguito quello con lo Chaves, che ha superato gli uomini di Schmidt per 1-0 grazie alla rete di Abass in pieno recupero. Joao Mario e compagni occupano comunque ancora il primo posto nel campionato portoghese, anche se adesso con soli 4 punti di vantaggio sul Porto.

Inter-Benfica, il pronostico

L'Inter si presenterà al match di ritorno forte della vittoria con due reti di scarto ottenuta al Da Luz, con il Benfica che, quindi, dovrà compiere una vera e propria impresa per conquistare il passaggio del turno. I nerazzurri, malgrado le grosse difficoltà emerse in campionato, hanno fin qui dato il meglio di sé in occasione delle sfide importanti e, per questo, ci aspettiamo una prova tenace contro i lusitani, con gli uomini di Simone Inzaghi che, in virtù del risultato dell'andata, sono chiaramente favoriti per la qualificazione alla semifinale.