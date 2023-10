Inter-Benfica, le quote dei bookmakers

Dopo il pari per 1-1 ottenuto in terra spagnola contro la Real Sociedad, l'Inter andrà a caccia della prima vittoria nella Champions League 2023/2024 nella gara contro il Benfica, in programma martedì 3 ottobre alle 21 a San Siro e valevole per la seconda giornata della fase a gironi. Una sfida sulla carta alla portata dei nerazzurri, reduci in campionato dalla larga affermazione per 4-0 ottenuta all'Arechi di Salerno. Vietato però sottovalutare i portoghesi, che possono contare in rosa su individualità di livello come Angel Di Maria e l'ex Joao Mario.

Le quote

Una sfida, quella contro il Benfica, nella quale l'Inter, per i bookmakers, partirà con i favori del pronostico. Secondo le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), i nerazzurri hanno buone chance di vittoria, con la quota del successo della formazione di Simone Inzaghi che oscilla tra 1.77 e 1.80. Ben più alta la quota del segno 2, che si attesta tra 4.20 e 4.50. Il segno X, invece, è quotato tra 3,60 e 3.80.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Inter-Benfica: