Inter-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Vincere per mantenere la vetta della classifica. L'Inter, al momento al primo posto a pari merito con il Milan e reduce dall'affermazione in Champions League contro il Benfica, ospiterà sabato 7 ottobre alle 15 il Bologna nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. Una sfida non priva di insidie: i rossoblù, infatti, hanno perso fin qui soltanto al debutto, ottenendo poi ben sei risultati utili consecutivi. I nerazzurri, tuttavia, non vorranno lasciarsi sfuggire l'occasione di fare bottino pieno di fronte al proprio pubblico.

Inter-Bologna, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita con il Bologna, potrebbe cambiare qualcosa rispetto a quanto visto in Champions League contro il Benfica. In difesa, ad esempio, Darmian e De Vrij sono pronti a rilevare Pavard e Acerbi per completare il reparto con Bastoni. In mezzo al campo, con Frattesi ancora da valutare, nuovamente spazio per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. In attacco il tandem Lautaro-Thuram.

Inter-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, dall'altra parte, perde per infortunio Kristiansen, che va ad aggiungersi alla lista degli indisponibili a Soumaoro, Posch e Lucumi. La linea difensiva, inedita, dovrebbe quindi essere formata da De Silvestri, Beukema, Calafiori e Lykogiannis. In mezzo al campo, nel 4-2-3-1 rossoblù, Aebischer al fianco di Freuler, mentre sulla trequarti, dove sembrano sicuri del posto Orsolini e Ferguson, è ballottaggio serrato tra Ndoye e Saelemaekers. Zirkzee punta centrale.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta

Inter-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Bologna, in programma sabato 7 ottobre alle 15 a San Siro e valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.