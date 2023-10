Bologna, difesa a pezzi contro l'Inter

Il Bologna prepara la sfida all'Inter di sabato alle 15 a San Siro. Una match quasi proibitivo visto lo stato di forma dei nerazzurri che diventa ancora più difficile guardando alla situazione infortuni dei felsinei. Thiago Motta infatti dovrà ancora fare a meno del centrale Lucumi e del terzino rivelazione della stagione Posch. Oggi però è arrivata un'altra tegola, anche Kristensen è finito in infermeria per un problema muscolare che lo farà stare fermo per ben tre settimane. Per fortuna in mezzo c'è la sosta e quindi il laterale potrebbe anche saltare una sola partita.

Inter-Bologna, infortuni e ultime notizie

A loro si va ad aggiungere anche Soumaoro, ormai lungodegente. Quattro assenze per infortunio, tutte e quattro in difesa, un reparto che sarà rivoluzionato un match già molto complicato perché di fronte si troveranno davanti Lautaro Martinez e Thuram. Nella linea a quattro a questo punto dovrebbero giocare Bonifazi e Beukema centrali, con De Silvestri a destra e uno tra Calafiori e Lykogiannis a sinistra. Scelte obbligate e che soprattutto potrebbero far scattare l'emergenza in caso di problemi durante la gara.

Per il resto Thiago Motta dalla cintola in su avrà tutti gli effetti a disposizione e in attacco è sempre più forte la candidatura di Orsolini, reduce dalla tripletta con l'Empoli e serio candidato a partire titolare insieme a Ferguson e Ndoye alle spalle di Zirkzee.