Inter-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ripartire subito, lasciandosi alle spalle l'amaro ko contro la Juventus. Questo l'obiettivo dell'Inter, che mercoledì 9 novembre, alle 20.45, ospiterà a San Siro il Bologna nella gara valevole per la 14esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, scivolati al settimo posto della classifica dopo la sconfitta con i bianconeri, hanno assoluto bisogno dei tre punti per rimanare attaccati al gruppo di testa, con la vetta, occupata dal Napoli, già distante undici lunghezze. Di fronte, tuttavia, ci sarà un avversario in salute: i rossoblù, nelle ultime tre gare, hanno infatti raccolto altrettante vittorie, guadagnando diverse posizioni in classifica.

Inter-Bologna, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara con il Bologna, dovrà fare ancora a meno di Lukaku, che tornerà ad indossare la maglia nerazzurra soltanto nel 2023. In attacco, quindi, nuovamente spazio per Dzeko: al fianco del bosniaco potrebbe esserci Correa e non Lautaro, che dovrebbe partire dalla panchina. Non sono invece attesi cambiamenti a centrocampo, con Calhanoglu ancora in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Dumfries e Di Marco sono in vantaggio su Darmian e Gosens, mentre in difesa potrebbe rifiatare De Vrij e rivedersi dal primo minuto Bastoni. In porta Onana.

Inter-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, per la trasferta sul campo dell'Inter, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Sulla trequarti, alle spalle della prima punta Arnautovic, l'unico certo del posto sembra Aebischer, con le altre due maglie contese da Orsolini, Vignato, Dominguez e Ferguson. A centrocampo Medel con Schouten, mentre la linea difensiva sarà formata da Posch, Soumaoro, Lucumi e Cambiaso. Skorupski tra i pali.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Dzeko. All. S. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Medel; Aebischer, Orsolini, Ferguson; Arnautovic. All. Thiago Motta

Inter-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.