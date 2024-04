Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: le probabili formazioni

Alla ricerca di un'altra vittoria per tentare poi di conquistare lo scudetto già nel derby contro il Milan della prossima settimana. Questo l'obiettivo dell'Inter, che domenica 14 aprile, alle 20.45 a San Siro, ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri nella 32esima giornata di serie A. I nerazzurri, nell'ultimo turno, hanno superato in extremis per 1-2 l'Udinese facendo un ulteriore passo verso il titolo (+14 il vantaggio sui cugini rossoneri), mentre i sardi hanno ottenuto un successo fondamentale battendo di fronte al proprio pubblico l'Atalanta portandosi a +4 dalla zona retrocessione.

Inter-Cagliari, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara contro il Cagliari, dovrà fare a meno di Pavard e Lautaro Martinez, fermati per una giornata dal giudice sportivo. Al posto del francese, in difesa, dovrebbe esserci Bisseck, pronto a completare il reparto con Acerbi e Bastoni, mentre per sostituire l'argentino in attacco è ballottaggio tra Sanchez e Arnautovic. In mezzo al campo certi del posto Calhanoglu e Barella, con la terza maglia contesa da Mkhitaryan (in vantaggio) e Frattesi. Sulle corsie esterne Darmian (favorito su Dumfries) e Dimarco.

Inter-Cagliari, le scelte di Ranieri

Due squalifiche anche nelle file rossoblù, con Ranieri che dovrà fare a meno di Deiola e Nandez. Il tecnico potrebbe affidarsi al 3-5-2, con Shomurodov e Luvumbo a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Makoumbou, Sulemana e Gaetano con Zappa e Augello sulle fasce, in difesa il terzetto formato da Wieteska, Mina e Dossena. L'alternativa è il 4-2-3-1, con l'inserimento dal primo minuto di Viola e Oristanio.

Inter-Cagliari, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. S. Inzaghi

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Gaetano, Augello; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri

Inter-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Cagliari, in programma domenica 14 aprile alle 20.45 a San Siro e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.