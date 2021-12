Inter-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo pokerissimo. L'Inter, dopo quelle con Napoli, Venezia, Spezia e Roma, cerca la quinta vittoria consecutiva nella gara contro il Cagliari, in programma domenica 12 dicembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. I nerazzurri, che in settimana sono stati sconfitti per 2-0 dal Real Madrid chiudendo al secondo posto il girone di Champions League, si sono portati a -1 dalla vetta, occupata attualmente dal Milan, e sognano il sorpasso prima di Natale. Dall'altra parte il Cagliari di Walter Mazzarri, reduce da quattro pareggi di fila, cercherà di strappare un risultato positivo per rilanciare le speranze salvezza.

Inter-Cagliari, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per il match contro il Cagliari, dovrà ancora fare a meno degli infortunati Darmian, Correa e Ranocchia. Nel 3-5-2 nerazzurro probabile spazio in attacco dal primo minuto per Sanchez al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko inizialmente in panchina. In mezzo al campo conferme in vista per Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. Al centro della difesa si dovrebbe rivedere dal primo minuto De Vrij a completare il reparto con Skriniar e Bastoni. In porta Handanovic.

Inter-Cagliari, le scelte di Mazzarri

Mazzarri, per la sfida di San Siro, sarà privo di Rog, Walukiewicz e Strootman. Modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Keita favorito su Pavoletti per far coppia con Joao Pedro in attacco. A centrocampo Grassi, Marin e Deiola con Bellanova e Dalbert a presidiare le corsie esterne, mentre in difesa ci sarà spazio per Caceres (in vantaggio su Godin), Ceppitelli e Carboni. Tra i pali Cragno.

Inter-Cagliari, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Inter-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Simone Tiribocchi.