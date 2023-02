Calciomercato Inter, le possibili cessioni in caso di mancata qualificazione in Champions

Un cammino, quello dell'Inter, che continua a proseguire tra alti e bassi. I nerazzurri, dopo aver ottenuto un preziosissimo 1-0 nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, si sono arresi a sorpresa al Bologna, con i rossoblù che si sono imposti grazie alla rete siglata da Orsolini nel corso della ripresa. Quello del Dall'Ara, per la formazione di Simone Inzaghi, è stata la settima sconfitta in campionato, la quinta in trasferta: un numero troppo alto dopo 24 giornate e che, adesso, mette a rischio la conquista di un posto Champions. Uno scenario che avrebbe pesanti ripercussioni anche in sede di mercato.

Chi potrebbe lasciare Milano

La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League inciderebbe ovviamente in negativo sulle già sofferenti casse del club, che, a quel punto, sarebbe probabilmente costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Tra i giocatori che potrebbero dire addio ai nerazzurri ci sarebbe anche Romelu Lukaku, tornato a Milano in estate dal Chelsea con la formula del prestito: strada difficilmente ripercorribile senza un posto tra le prime quattro. Ma attenzione, perché non staccare il pass per la massima competizione europea metterebbe a rischio anche la permanenza di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, i cui contratti andranno in scadenza il 30 giugno 2024. Senza gli introiti Champions le trattative per i rinnovi potrebbero arenarsi, con il club che potrebbe cedere i due giocatori prima di perderli a parametro zero.

Un inquietante punto interrogativo, inoltre, si aprirebbe sul conto di Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Il centrocampista e l'attaccante sono due dei pezzi più pregiati della rosa dell'Inter e, senza Champions, potrebbero cedere alle lusinghe di qualche top club europeo. Ed i nerazzurri, di fronte a offerte monstre, potrebbero a quel punto dare loro il via libera all'affare.