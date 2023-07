Inter, il calendario delle amichevoli estive

La stagione 2023/2024, per l'Inter, inizierà ufficialmente giovedì 13 luglio, quando è in programma il raduno ad Appiano Gentile. Una data alla quale i nerazzurri, verosimilmente, arriveranno con ancora diverse questioni di mercato da risolvere, a partire da quelle relative alle posizioni di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito, e di André Onana, corteggiato dal Manchester United. Già definiti, invece, gli innesti di Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, e Davide Frattesi, giunto in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo.

Il calendario delle amichevoli estive

L'Inter, il 18 luglio alla Pinetina, affronterà come di consueto in amichevole gli svizzeri del Lugano. La formazione di Simone Inzaghi, successivamente, partirà per la tournée giapponese: qui Lautaro e compagni affronteranno il 27 luglio l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Marcelo Brozovic, mentre il 1 agosto sarà la volta del test contro il Paris Saint-Germain di Mbappé. Il 9 agosto, invece, i nerazzurri scenderanno in campo alla Red Bull Arena contro il Salisburgo.

Questo, nel dettaglio, il calendario (provvisorio) delle amichevoli estive dell'Inter: