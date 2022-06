Inter, il calendario delle amichevoli estive: tutte le date

Mancano ancora pochi giorni e poi, con l'inizio di raduni e ritiri, prenderà ufficialmente il via la stagione 2022/2023. Un'annata in cui l'Inter, molto attiva in sede di mercato in questi giorni, con il ritorno di Romelu Lukaku che andrà a rinforzare non poco il reparto offensivo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, andrà a caccia di quello scudetto sfuggito nell'ultimo torneo per appena due punti. I nerazzurri, inoltre, vorranno essere protagonisti anche in Europa, confermando quei progressi visti nell'ultima edizione della Champions League, in cui Lautaro e compagni, dopo dieci anni, sono riusciti a staccare il pass per i quarti di finale.

Il calendario delle amichevoli estive dell'Inter

Simone Inzaghi, nelle settimane che precederanno l'inizio degli impegni ufficiali (il campionato di Serie A prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto), sperimenterà schemi e uomini durante le tradizionali amichevoli estive. La prima di queste i nerazzurri dovrebbero (manca ancora l'ufficialità) giocarla a Lugano il 12 luglio alle 18.30 contro la formazione svizzera. L'Inter, il 16 luglio, dovrebbe poi affrontare a Ferrara il Monaco, mentre il 23 luglio probabile l'impegno sul campo del Lens. Il calendario, tuttavia, è ancora in fase di definizione e i nerazzurri verosimilmente, disputeranno altri match amichevoli durante i mese di luglio e agosto.

Questo, al momento, il calendario completo delle amichevoli prestagionali dell'Inter: