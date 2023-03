Inter, un mese di fuoco: il calendario di aprile

Le ultime due sconfitte consecutive subite in campionato hanno fatto scattare l'allarme in casa nerazzurra, con l'Inter che, adesso, vede farsi a rischio un posto tra le prime quattro. La formazione di Simone Inzaghi è infatti scivolata in terza posizione, con due punti di vantaggio sul Milan e tre sulla Roma. Per cercare di ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Lautaro e compagni saranno quindi chiamati a cambiare marcia al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Campionato, Coppa Italia e Champions: sarà un mese di fuoco

Il mese di aprile, per l'Inter, sarà particolarmente impegnativo. Ben nove le gare in programma, a partire da quella, non priva di insidie, di sabato 1 contro la Fiorentina. I viola, nelle ultime settimane, hanno cambiato marcia ottenendo quattro vittorie consecutive e si presenteranno a San Siro con la voglia di conquistare un nuovo risultato positivo. Appena tre giorni più tardi i nerazzurri faranno visita alla Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia: un match in cui gli uomini di Inzaghi cercheranno di riscattare il ko di pochi giorni fa in campionato.

L'Inter, successivamente, sarà impegnata in due trasferte consecutive: prima quella di Salerno in campionato e poi quella sul campo del Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Sarà quindi la volta della partita con il Monza, del ritorno a San Siro con i portoghesi e dell'impegno esterno ad Empoli. Il mese di aprile, per i nerazzurri, si chiuderà poi con il botto: il 26 il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, il 30 lo scontro diretto in chiave Champions contro la Lazio.

Inter, il calendario di aprile

Questi, nel dettaglio, gli impegni dell'Inter nel mese di aprile: