Inter, un dicembre su tre fronti: il calendario

Il mese di novembre, per l'Inter, si è chiuso con il rocambolesco pareggio con il Benfica. I nerazzurri, dopo essere andati all'intervallo sotto di tre reti, si sono resi protagonisti nella ripresa di un'incredibile rimonta, che ha permesso alla formazione di Simone Inzaghi di strappare almeno un punto dalla trasferta portoghese. Un risultato che costringe adesso Lautaro e compagni alla vittoria contro la Real Sociedad nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League per staccare il primo posto: le due formazioni sono infatti al momento appaiate a 11, ma gli spagnoli possono vantare una migliore differenza reti. Prima di pensare alla sfida con gli uomini di Alguacil, l'Inter è però attesa anche dagli impegni in campionato: vediamo, nel dettaglio, il calendario di dicembre dei nerazzurri.

Il calendario

Il nuovo mese, per l'Inter, inizierà con la delicata trasferta al Maradona di Napoli, in programma domenica 3 dicembre. Una sfida impegnativa, in cui gli uomini di Simone Inzaghi dovranno ridurre al minimo gli errori per portare a casa l'intera posta in palio. I nerazzurri, la settimana successiva, ospiteranno poi a San Siro l'Udinese, prima di affrontare, sempre di fronte al proprio pubblico, la Real Sociedad nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo l'impegno europeo, l'Inter sarà attesa dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, prima di affrontare a San Siro il Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il mese di dicembre di Lautaro e compagni si concluderà poi con le partite contro Lecce (in casa) e Genoa (in trasferta).

Questo, nel dettaglio, il calendario del mese di dicembre dell'Inter: