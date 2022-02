Inter, un febbraio da brividi: che incroci in campionato, Coppa Italia e Champions League

Archiviata la sessione invernale di mercato, che ha visto arrivare in casa nerazzurra l'esterno sinistro Robin Gosens e l'attaccante Felipe Caicedo, per l'Inter è ora di tornare a pensare al calcio giocato. Quello appena iniziato, per la formazione di Simone Inzaghi, sarà infatti un mese di fuoco, già decisivo su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. E Dzeko e compagni, al momento leader della classifica di Serie A con quattro punti di vantaggio (ed una partita in meno) sul Milan, non possono farsi trovare impreparati.

Inter, ciclo di fuoco alla ripresa

Per l'Inter il primo impegno dopo la sosta sarà subito l'infuocato derby con i cugini rossoneri, in programma sabato 5 febbraio. Una sfida potenzialmente già decisiva per la corsa al tricolore: in caso di vittoria i nerazzurri porterebbero a 7 il loro vantaggio sul Milan, con il Diavolo che, probabilmente, sarebbe così già tagliato fuori dalla lotta scudetto. Tre giorni più tardi gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno poi a San Siro la Roma nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: una sfida dal forte impatto emotivo, visto che sulla panchina giallorossa siede quel José Mourinho condottiero nella conquista dello storico triplete del 2010.

Ma il ciclo di fuoco con cui dovrà fare i conti l'Inter non finirà qui: sabato 12 febbraio sarà infatti la volta di un nuovo scontro diretto in chiave scudetto, stavolta contro il Napoli di Luciano Spalletti, mentre mercoledì 16 andrà in scena a San Siro il match contro il Liverpool di Salah, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Soltanto a fine mese i nerazzurri potranno tirare un po' il fiato con le gare, almeno sulla carta, più abbordabili contro Sassuolo e Genoa.

Inter, il calendario completo di febbraio