Inter, il calendario alla ripresa

Ormai archiviati i Mondiali 2022, terminati con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia, si riavvicina il momento di tornare in campo per le squadre di serie A. Il massimo campionato riprenderà infatti mercoledì 4 gennaio, giorno in cui l'Inter sarà impegnata nel big match contro il Napoli capolista. Una partita già fondamentale per i nerazzurri, al momento soltanto quarti a pari merito con la Lazio in classifica con i loro 30 punti, undici in meno dei partenopei. La formazione di Simone Inzaghi, per coltivare ancora i sogni di rimonta scudetto, dovrà necessariamente andare a caccia dell'intera posta in palio.

L'Inter, dopo aver affrontato gli uomini di Luciano Spalletti, sarà attesa dalla trasferta sul campo del Monza, in programma il 7 gennaio. Per i nerazzurri ci sarà poi l'impegno in Coppa Italia contro il Parma (10 gennaio), prima della gara interna contro il pericolante Verona (14 gennaio). Il 18 gennaio, in Arabia Saudita, gli uomini di Simone Inzaghi si contenderanno la Supercoppa italiana in quello che si preannuncia un infuocato derby con il Milan, mentre a chiudere il mese saranno gli impegni, sulla carta agevoli, contro Empoli (23 gennaio) e Cremonese (28 gennaio).

Inter, il calendario del mese di gennaio

Questi, nel dettaglio, tutti gli impegni nel mese di gennaio dell'Inter: