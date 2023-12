Inter, un gennaio caldo tra campionato e Supercoppa: il calendario

Si è chiuso con il pareggio per 1-1 sul campo del Genoa il 2023 dell'Inter. Ai nerazzurri, a Marassi, non è bastato il primo gol in campionato di Marko Arnautovic per portare a casa i tre punti, con i rossoblù che hanno risposto all'austriaco con la rete di Dragusin. La formazione di Simone Inzaghi, in ogni caso, ha terminato l'anno in vetta alla classifica: una posizione che Lautaro e compagni vorranno difendere fino al termine della stagione per conquistare lo scudetto.

Campionato e Supercoppa, gli impegni di gennaio

Il primo impegno del 2024 dell'Inter sarà quello in programma a San Siro il 6 gennaio contro il Verona. Una sfida sulla carta abbordabile, data la posizione di classifica pericolante degli scaligeri. I nerazzurri, la settimana successiva, faranno visita al Monza, prima di essere impegnati nelle Final Four della Supercoppa Italiana: la formazione di Simone Inzaghi, il 19 gennaio, affronterà la Lazio in semifinale e, in caso di vittoria, scenderà in campo per la finalissima tre giorni più tardi.

L'Inter, poi, dovrà tornare a concentrarsi sul campionato: il 28 gennaio, infatti, i nerazzurri saranno chiamati al delicato impegno esterno sul campo della Fiorentina di Italiano, formazione capace di ottenere ottimi risultati nella prima parte di stagione lottando così a pieno titolo per la zona Champions. Una sfida che farà da antipasto ai big match contro Juventus e Roma di inizio febbraio.

Il calendario di gennaio dell'Inter