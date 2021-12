Inter, il calendario alla ripresa: Supercoppa e big match

È terminato con sette vittorie consecutive in campionato il 2021 dell'Inter. La formazione di Inzaghi ha chiuso il girone di andata davanti a tutti conquistando il titolo di campione d'inverno con i suoi 46 punti, quattro in più del Milan. I nerazzurri, nelle ultime settimane, hanno dato l'impressione di avere una marcia in più rispetto alle avversarie, confermando l'enorme potenziale offensivo e blindando una retroguardia che, in avvio di stagione, aveva forse ballato un po' troppo. Dzeko e compagni, in campo, sembrano trovarsi a memoria ed anche giocatori che inizialmente avevano deluso, come Sanchez, Dumfries e Vidal, sono cresciuti a dismisura, rivelandosi elementi fondamentali per il tecnico.

Inter, Supercoppa e sfide di fuoco alla ripresa

L'Inter, adesso, è chiamata a confermare i propri progressi anche ad anno nuovo, con la stagione che riprenderà con importanti e delicate sfide. Dopo l'impegno del 6 gennaio sul campo del Bologna, gli uomini di Inzaghi faranno infatti visita alla Lazio (9 gennaio), unica squadra fin qui capace di battere i nerazzurri in campionato. L'Inter affronterà poi tre giorni dopo (12 gennaio) la Juventus nella Supercoppa italiana prima di concludere la settimana "terribile" con il match di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini (16 gennaio). Soltanto a quel punto Dzeko e compagni potranno, sulla carta, alleggerire la pressione, affrontando Empoli (19 gennaio) e Venezia (22 gennaio).

Inter, il calendario completo del mese di gennaio