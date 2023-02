Inter, ora è vietato sbagliare: il calendario di marzo

Il passo falso di Bologna, il settimo in campionato, rischia di complicare la corsa Champions dell'Inter. I nerazzurri, che hanno ormai da tempo abbandonato le velleità scudetto, sono stati infatti raggiunti al secondo posto dal Milan, vittorioso a San Siro contro l'Atalanta, e potrebbero subire il ritorno anche di Roma e Lazio, impegnate rispettivamente contro Cremonese e Lazio in questa 24esima giornata di serie A. La formazione di Simone Inzaghi, se non vuole mettere a rischio un piazzamento tra le prime quattro, è quindi chiamata a ritrovare continuità, già a partire dalle prossime gare in programma nel mese di marzo.

Inter, il calendario di marzo

Un mese di marzo che, per l'Inter, si aprirà con una partita sulla carta ampiamente alla portata, quella in programma domenica 5 contro il Lecce di Baroni. Attenzione, però, perché i salentini, nel corso di questa stagione, hanno saputo spesso stupire contro le grandi, come testimoniano i pareggi ottenuti contro Roma, Milan e Napoli e le vittorie conquistate contro Atalanta e Lazio. I nerazzurri, venerdì 10, faranno poi visita al pericolante Spezia, sulla cui panchina, in occasione del match terminato 2-2 contro l'Udinese, ha fatto il proprio esordio Leonardo Semplici. Gli aquilotti, oggi quartultimi, venderanno cara la pelle per portare a casa preziosi punti salvezza.

Per l'Inter sarà quindi la volta della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, in calendario mercoledì 14. Una gara in cui Lautaro e compagni tenteranno di difendere il prezioso 1-0 ottenuto all'andata a San Siro. Il mese di marzo, prima della sosta per le Nazionali, si concluderà per i nerazzurri con l'infuocato derby d'Italia contro la Juventus, in programma domenica 19 a San Siro: una sfida chiave per consolidare le proprie ambizioni Champions.

Questi, nel dettaglio, gli impegni dell'Inter nel mese di febbraio: