Inter, derby d'Italia e Champions: il calendario di novembre

Continua il momento positivo dell'Inter. I nerazzurri, nella decima giornata di serie A, hanno superato a San Siro per 1-0 la Roma grazie alla rete nel finale di Thuram. Un successo che permette alla formazione di Simone Inzaghi di mantenere il primo posto della classifica con due lunghezze di vantaggio sulla Juventus (che ha battuto in extremis il Verona) e tre sul Milan (fermato sul pari dal Napoli). Il tutto in attesa di un mese di novembre che, per Lautaro e compagni, sarà ricco di sfide importanti.

Il calendario

Il nuovo mese, per l'Inter, si aprirà con la delicata trasferta del Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gasperini, in programma il 4 novembre. Un match da prendere con le molle, dato che i bergamaschi, di fronte al loro pubblico, hanno fin qui raccolto dieci punti in quattro gare. Per i nerazzurri sarà poi la volta della trasferta di Champions League sul campo del Salisburgo (mercoledì 8), sfida in cui gli uomini di Inzaghi potrebbero già staccare il pass per gli ottavi di finale. Successivamente sarà la volta dell'impegno interno con il Frosinone (domenica 12), che precederà l'infuocato derby d'Italia con la Juventus, in calendario il 26 all'Allianz Stadium. Il mese di novembre, per l'Inter, si concluderà infine con la trasferta di Champions contro il Benfica.

Questo, nel dettaglio, il calendario del mese di novembre dell'Inter: