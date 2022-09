Inter, ottobre sarà già decisivo: il calendario dopo la sosta

Soltanto 12 punti conquistati in sette gare. È un inizio di stagione difficile, quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, nell'ultima giornata di campionato, sono stati superati dall'Udinese per 3-1 (all'iniziale vantaggio di Barella i friulani hanno risposto con l'autorete di Skriniar ed i timbri nel finale di Bijol e Arslan) incassando il terzo ko del proprio torneo. Un dato preoccupante, a cui si aggiunge quello dei gol subiti, già 11. E la vetta della classifica, occupata al momento in tandem da Napoli e Atalanta, è distante già cinque lunghezze.

Inter, super sfide in campionato e Champions League

Ecco perché l'Inter, al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, non potrà più sbagliare. Ed il calendario non si preannuncia dei più semplici: il primo ottobre, infatti, ci sarà la sfida con la Roma dell'ex José Mourinho, che si presenterà a San Siro affamata di riscatto dopo il ko interno contro l'Atalanta. La formazione di Simone Inzaghi, nel mese di ottobre, affronterà poi Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria: tutte squadre alla portata dei nerazzurri, che, in queste gare, dovranno cercare di fare bottino pieno, o quasi. Nuovi passi falsi, infatti, rischierebbero di compromettere prematuramente le speranze scudetto.

Ma il mese di ottobre sarà decisivo anche sul fronte europeo. I nerazzurri, che nelle prime due partite della fase a gironi di Champions hanno raccolto 3 punti (sconfitta contro il Bayern Monaco, vittoria contro il Viktoria Plzen), saranno infatti attesi dal doppio confronto con il Barcellona (prima in casa, seconda in trasferta) e dal match interno con il Viktoria Plzen: per sperare nella qualificazione agli ottavi serviranno almeno quattro/sei punti.

Inter, il calendario completo di ottobre

Questo il calendario completo dell'Inter nel mese di ottobre: