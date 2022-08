Inter, sarà un settembre di fuoco: il calendario

Sarà un settembre di fuoco, quello che si appresta a vivere l'Inter. La formazione di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria interna per 3-1 contro la Cremonese (decisivi i gol di Correa, Barella e Lautaro Martinez), è infatti attesa da delicati impegni sia in campionato che in Champions League. Un mese, quindi, già fondamentale per il prosieguo della stagione, con i nerazzurri chiamati a lasciarsi alle spalle le ombre che si sono allungate dopo il ko per 3-1 sul campo della Lazio. Al tour de force che precederà la sosta per gli impegni delle Nazionali, tuttavia, l'Inter si presenterà senza Romelu Lukaku, costretto ai box da un problema muscolare che, verosimilmente, lo terrà lontano dal terreno di gioco fino a ottobre.

Inter, super sfide in campionato e Champions

Il mese di settembre, per l'Inter, inizierà con l'infuocato derby della Madonnina contro il Milan, in programma sabato 3 alle 18. I nerazzurri, quattro giorni dopo, affronteranno a San Siro il quotato Bayern Monaco nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli uomini di Inzaghi sarà poi la volta del match interno contro il Torino (sabato 10) che precederà le trasferte sui campi di Viktoria Plzen (martedì 13) e Udinese (domenica 18). Soltanto a quel punto Lautaro e compagni potranno tirare il fiato, vista la sosta per le Nazionali che terrà liberi i nerazzurri da impegni ufficiali fino al primo ottobre, giorno in cui è in calendario la gara di campionato contro la Roma.

Inter, il calendario completo di settembre

Questo il calendario completo dell'Inter nel mese di settembre: