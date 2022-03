Inter, ora si fa dura: stanchezza e calendario, per lo scudetto la strada è in salita

Una sconfitta evitata soltanto in extremis, con il gol nel finale di Alexis Sanchez che ha quanto meno limitato i danni in una serata grigia per i colori nerazzurri. L'Inter, nella 29esima giornata di Serie A, non è andata oltre l'1-1 sul campo del Torino in una gara contrassegnata dalle infuocate polemiche arbitrali, con i granata che recriminano per un netto calcio di rigore in loro favore non concesso sul punteggio di 1-0. Un match che, ancora una volta, ha riportato a galla i problemi della formazione di Simone Inzaghi, soltanto celati nelle ultime due uscite contro Salernitana e Liverpool. Dzeko e compagni, da un mese a questa parte, sembrano infatti aver esaurito la benzina e la strada che porta verso lo scudetto, adesso, si fa in ripida salita.

Inter, benzina finita e calendario in salita

Sì, perché se fino a prima dell'ultimo turno di campionato i nerazzurri, seppur secondi alle spalle del Milan, potevano vantare il primato "virtuale" in virtù della gara da recuperare con il Bologna, adesso l'Inter, il primo posto, lo ha perso davvero, scivolando a -4 dai rossoneri. Non solo, gli uomini di Inzaghi, al momento, sono stati scavalcati anche dal Napoli, vittorioso domenica a Verona, scivolando in terza posizione. Un arretramento che potrebbe lasciare pesanti scorie psicologiche sui nerazzurri.

A far preoccupare, poi, è il pessimo stato di forma di alcuni dei giocatori chiave. Il ridottissimo turnover attuato da Inzaghi in questi mesi pare aver spremuto gli undici titolari, arrivati sulle gambe proprio nel momento clou della stagione. Ed il calendario non dà certo una mano all'Inter: nelle prossime cinque giornate Dzeko e compagni sono infatti attesi dai big match contro Fiorentina, Juventus e Roma, intervallati dall'insidiosa sfida con il Verona e dalla partita sul campo dello Spezia. Gare nelle quali dei nuovi passi falsi potrebbero mettere la parola fine ai sogni scudetto.