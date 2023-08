Inter, non solo il derby: il calendario di settembre

Due su due. Il nuovo campionato di serie A, per l'Inter, è iniziato nel migliore dei modi. I nerazzurri, dopo aver superato all'esordio il Monza a San Siro per 2-0, si sono ripetuti a Cagliari rimanendo una delle quattro formazioni a punteggio pieno (oltre alla squadra di Simone Inzaghi, viaggiano a quota 6 anche Milan, Napoli e Verona). Un rendimento che Lautaro Martinez e compagni, che hanno come obiettivo lo scudetto, mirano a confermare anche nel prossimo mese di settembre, nel quale non mancheranno sfide impegnative.

Inter, il calendario di settembre

L'Inter, domenica 3, ospiterà di fronte ai propri tifosi la Fiorentina, formazione che in questo avvio di stagione ha fatto vedere buone cose raccogliendo quattro punti nelle prime due giornate. I viola, inoltre, si presenteranno a San Siro con l'obiettivo di vendicare il ko subìto nella finale dell'ultima edizione di Coppa Italia. I nerazzurri, il 16, affronteranno poi il Milan in quello che si preannuncia un infuocato derby che potrebbe costituire, almeno a livello psicologico, il primo spartiacque della stagione. Per gli uomini di Inzaghi, in attesa di conoscere gli impegni in Champions, il mese di settembre si concluderà poi con la trasferta di Empoli e la partita interna con il Sassuolo.

Questo, nel dettaglio, il calendario degli impegni nel mese di settembre per l'Inter: