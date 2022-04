Inter, missione sorpasso: il calendario dei nerazzurri

Due vittorie consecutive, che, grazie ai contemporanei passi falsi di Milan e Napoli, torna a dare all'Inter il primato virtuale della classifica. I nerazzurri, reduci dalle affermazioni con Juventus e Verona, si trovano al momento al secondo posto della classifica a pari merito con il Napoli e a -2 dal Milan capolista, ma, rispetto alle concorrenti, viaggiano con una gara in meno. Una situazione che rende la formazione di Simone Inzaghi padrona del proprio destino: in caso di vittoria in tutti e sette gli incontri che rimangono da giocare, Barella e compagni sarebbero infatti certi di conquistare per il secondo anno consecutivo il titolo di campioni d'Italia.

Il calendario dell'Inter

L'Inter, da qui al termine della stagione, sembra avere un calendario sulla carta agevole. I nerazzurri, eccezion fatta per la sfida contro la Roma dell'ex José Mourinho, affronteranno infatti tutte formazioni della parte destra della classifica: Spezia, Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria. Avversari non irresistibili, anche se il Cagliari, alla penultima giornata, potrebbe essere alla disperata ricerca di punti salvezza. La sensazione, quindi, è che gli uomini di Inzaghi, salvo clamorosi harakiri, abbiano tutte le carte in regola per conquistare nuovamente lo scudetto.

Il calendario completo dell'Inter fino al termine del torneo: