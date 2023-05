Inter, tra campionato e coppe: il calendario fino al termine della stagione

Ancora nove gare da giocare, che tutti, nell'ambiente, sperano diventino dieci. L'Inter si appresta ad un finale di stagione da vivere tutto d'un fiato, con i nerazzurri impegnati su tre fronti: oltre al campionato, dove la formazione di Simone Inzaghi è impegnata nella lotta per il quarto posto, Lautaro e compagni saranno attesi dalla finale di Coppa Italia con la Fiorentina e dalla semifinale di Champions League contro il Milan in un doppio derby che si preannuncia quanto mai infuocato. Settimane decisive, che potrebbe avere un impatto determinante anche sul futuro del tecnico.

Campionato, Champions League e Coppa Italia: tutti gli impegni dell'Inter

Lo sprint finale di questo 2022/2023, per l'Inter, inizierà con la trasferta sul campo del Verona, in programma questo mercoledì 3 maggio. Appena tre giorni più tardi i nerazzurri saranno attesi dalla Roma dell'ex Mourinho in un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto, sfida che arriverà a ridosso dell'andata della semifinale di Champions contro il Milan. Sarà quindi la volta del match interno con il Sassuolo, del ritorno con i rossoneri in Europa e della trasferta di Napoli. La formazione di Inzaghi, il 24 maggio, affronterà poi la Fiorentina nella finale di Coppa Italia, prima di chiudere il campionato con le partite contro Atalanta (in casa) e Torino (in trasferta). Una stagione che l'Inter spera di poter infine chiudere il 10 giugno, data in cui è in programma a Istanbul la finale di Champions League.

Il calendario

Di seguito, nel dettaglio, tutti gli impegni dell'Inter da qui al termine della stagione: