Inter, cambio di modulo per scacciare la crisi: l'idea di Inzaghi

Appena una vittoria nelle ultime sei giornate, durante le quali sono stati raccolti soltanto 6 punti. È un momento particolarmente delicato quello che sta vivendo l'Inter, con i nerazzurri scivolati al terzo posto della classifica a -4 dal Milan capolista (ma con una partita in meno). La formazione di Simone Inzaghi, fermata sull'1-1 nell'ultimo turno dal Torino, sembra aver smarrito quelle certezze che, tra ottobre e gennaio, le avevano permesso di risalire la classifica fino a portarsi in prima posizione. Dzeko e compagni, da più di un mese a questa parte, non riescono infatti più a riproporre quelle brillanti prestazioni che avevano fatto dei nerazzurri la netta favorita per la vittoria finale del torneo.

Inter, Inzaghi pensa al cambio di modulo

Per cercare di dare una svolta ad una stagione che altrimenti rischia di tramutarsi in un flop, Simone Inzaghi starebbe pensando a cambiare l'impronta tattica della sua squadra, abbandonando, almeno per il momento, il suo caro 3-5-2 per un più offensivo 3-4-1-2. In questo caso toccherebbe a Calhanoglu alzare il proprio baricentro di azione supportando il tandem di attacco, così da accompagnare con più fluidità l'azione nella metà campo avversaria.

Quella relativa al modulo non sarebbe però l'unica novità a cui starebbe lavorando il tecnico. Inzaghi, infatti, vorrebbe lanciare in pianta stabile dal primo minuto Robin Gosens, arrivato durante la finestra invernale di mercato dall'Atalanta e ormai pienamente recuperato dopo il problema muscolare che lo aveva costretto ai box nelle scorse settimane. Il tedesco andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno sinistro, posizione fin qui occupata in pianta stabile da Perisic. L'allenatore nerazzurro, tuttavia, difficilmente si priverebbe del croato, che, nell'evenienza, verrebbe dirottato sull'out di destra: a scivolare in panchina, in questo caso, sarebbe quindi Dumfries.