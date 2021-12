Inter campione d'inverno, il più delle volte significa scudetto: precedenti e statistiche

È l'Inter ad aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno della Serie A 2021/22. I nerazzurri, reduci da ben sei vittorie consecutive, l'ultima delle quali colta sul campo della Salernitana, sono già certi di chiudere in testa il girone d'andata con una giornata di anticipo grazie ai 4 punti di vantaggio sul tandem formato da Napoli e Milan. Un risultato che certifica la crescita esponenziale degli uomini di Simone Inzaghi, i quali, dopo un avvio di stagione a ritmi non eccelsi, hanno ingranato le marce alte nelle ultime settimane dimostrando di possedere un potenziale superiore alle avversarie. E terminare la prima metà del campionato in testa alla classifica, il più delle volte, significa portarsi a casa lo scudetto al termine della stagione.

Inter campione d'inverno: precedenti e statistiche

Dall'introduzione dei tre punti, avvenuta nella stagione 1995/1996, soltanto in sette occasioni la squadra laureatasi campione d'inverno non si è poi cucita il tricolore sul petto al termine del torneo. La prima a subire questa sorte, nel campionato 1998/99, fu la Fiorentina di Trapattoni, che dopo aver chiuso davanti a tutti il girone di andata dovette cedere a fine anno al Milan di Zaccheroni. L'anno successivo stessa sorte per la Juventus di Ancelotti, prima a metà stagione ma superata al fotofinish dalla Lazio di Eriksson; fatale, per i bianconeri, fu il ko di Perugia sotto il diluvio nell'ultima giornata. Nel 2001/2002 fu invece la Roma di Capello a venir scavalcata dalla Juventus dopo aver conquistato il titolo di campione d'inverno, mentre l'anno seguente ancora la Vecchia Singora beffò il Milan di Ancelotti, primo a metà stagione. Nel 2003/2004 a gettare alle ortiche il titolo di campione d'inverno fu ancora la Roma di Capello, che cedette a fine campionato al Milan.

Gli episodi più recenti, invece, si sono verificati nel 2015/2016 e nel 2017/2018. In entrambi i casi fu il Napoli a chiudere davanti a tutti il girone d'andata, con lo scudetto però poi andato alla Juventus al termine del torneo.