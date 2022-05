L'Inter vince lo scudetto se: le combinazioni dell'ultima giornata

Un 3-1, quello conquistato sul campo del Cagliari, che serve a tenere ancora aperto il discorso scudetto. L'Inter, nella serata di ieri, domenica 15 maggio, ha espugnato l'Unipol Domus grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, giunto a 21 centri in campionato, e alla rete di Darmian. I nerazzurri, a soli novanta minuti dal termine del torneo, si trovano però ancora a -2 dal Milan capolista, che ha superato a San Siro per 2-0 l'Atalanta: ed il tricolore, quindi, è ormai ad un passo dal prendere la direzione della Milano rossonera.

Inter campione d'Italia se: le combinazioni

Per l'Inter, in questa ultima giornata di Serie A, ci sono pochi calcoli da fare: per conquistare lo scudetto gli uomini di Simone Inzaghi devono battere la Sampdoria e sperare che il Milan, contemporaneamente, perdi contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il Diavolo, infatti, chiuderebbe al primo posto anche in caso di pareggio, dato il miglior bilancio negli scontri diretti. I nerazzurri, di conseguenza, hanno bisogno di terminare avanti ai rossoneri, con l'arrivo a braccetto che premierebbe la squadra di Pioli.

Per Handanovic e compagni una missione quasi impossibile quindi, anche se c'è un dato che fa ancora sperare: il Sassuolo, nel corso di questa stagione, si è infatti spesso guadagnato la vetrina contro le grandi, conquistando vittorie contro la Juventus e le stesse Inter e Milan.