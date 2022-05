L'Inter vince lo scudetto se: le combinazioni a tre giornate dalla fine

Due punti di svantaggio a tre turni dal termine del torneo. L'Inter, reduce dall'affermazione per 1-2 sul campo dell'Udinese, non può più permettersi di sbagliare se vuole conquistare il secondo scudetto consecutivo dopo quello firmato Antonio Conte dello scorso anno, sperando, allo stesso tempo, in qualche passo falso del Milan capolista, reduce da tre successi consecutivi. I nerazzurri si sono complicati la strada verso il tricolore venendo sconfitti lo scorso mercoledì dal Bologna nel recupero della 20esima giornata: con una vittoria, la formazione di Simone Inzaghi avrebbe infatti scavalcato in vetta il Diavolo, divenendo così padrona del proprio destino. Adesso, invece, Dzeko e compagni saranno costretti ad osservare anche cosa accadrà in casa rossonera.

Inter campione d'Italia se: le combinazioni per il titolo

L'Inter, per laurearsi campione d'Italia, dovrà conquistare tre punti in più del Milan in queste ultime tre giornate: in caso di arrivo a braccetto, sarebbero infatti gli uomini di Stefano Pioli a vincere lo scudetto in virtù degli scontri diretti favorevoli (pareggio per 1-1 all'andata e vittoria per 2-1 al ritorno). Se il Milan dovesse raccogliere 6 punti, ai nerazzurri ne servirebbero 9, se dovesse raccoglierne 4 ne servirebbero 7, e così via.

La squadra di Simone Inzaghi, in questo segmento finale di stagione, deve quindi sperare che il Diavolo, atteso dalle sfide contro Verona, Atalanta e Sassuolo, incassi almeno una sconfitta. A meno che, scenario improbabile, i rossoneri vengano sempre fermati sul pari: in quel caso, all'Inter, basterebbero 6 punti per conquistare il titolo.