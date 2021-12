L'Inter di Inzaghi meglio di quella di Conte: i numeri a confronto

È l'Inter di Simone Inzaghi la formazione a chiudere davanti a tutti il girone di andata del campionato di Serie A 2021/2022. I nerazzurri, che hanno terminato l'anno con la vittoria di San Siro per 1-0 contro il Torino, hanno raccolto 46 punti al giro di boa del torneo, quattro in più del Milan, prima inseguitrice di Dzeko e compagni. Un primato reso possibile da un rendimento in crescendo, con l'Inter che ha conquistato sette vittorie nelle ultime sette gare di campionato. Impressionante soprattutto la crescita a livello difensivo, con i nerazzurri che sono riusciti a mantenere inviolata la propria porta negli ultimi sei incontri.

Inter, il confronto tra Simone Inzaghi e Conte al termine del girone d'andata

A testimoniare la bontà del lavoro svolto da Simone Inzaghi ci sono i numeri: nella scorsa stagione l'Inter, sotto la guida di Antonio Conte, aveva chiuso al secondo posto il girone di andata con i suoi 41 punti, cinque meno rispetto a quelli raccolti quest'anno. Malgrado la partenza di Lukaku, passato in estate al Chelsea, i nerazzurri hanno inoltre incrementato anche il bottino di reti realizzate: 45 a metà campionato nel 2020/2021, 49 nel 2021/2022. Miglioramento ancora più sensibile a livello difensivo: i gol subiti nella passata stagione a questo punto del campionato erano infatti 23, otto in più di quelli incassati adesso da Handanovic. Tutti numeri che esaltano il progetto portato avanti da Inzaghi, capace di trasmettere in pochi mesi la sua idea di calcio ad un gruppo che già nel passato torneo aveva dimostrato di saper essere vincente.