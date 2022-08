Inter-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una brutta sconfitta, che l'Inter vuole prontamente riscattare. I nerazzurri, reduci dal ko per 3-1 sul campo della Lazio, vogliono tornare alla vittoria nella gara contro la Cremonese, in programma martedì 30 agosto alle 20.45 e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Inzaghi, al momento, si trovano ad una lunghezza di distanza dal sestetto di testa formato da Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma e vogliono conquistare l'intera posta in palio così da presentarsi al meglio alla stracittadina di sabato prossimo. I grigiorossi, invece, sono ancora fermi a quota zero ed al cospetto di Lautaro Martinez e compagni cercheranno di raccogliere i primi punti stagionali.

Inter-Cremonese, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro la Cremonese, dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, costretto ai box da un affaticamento muscolare e a forte rischio anche per il derby con il Milan. In attacco, per affiancare Lautaro, si contendono quindi una maglia Dzeko e Correa, con il bosniaco al momento favorito. In mezzo al campo, dopo la panchina contro la Lazio, si rivedrà dal primo minuto Calhanoglu, che affiancherà Brozovic e Barella. A destra conferma in vista per Dumfries, mentre a sinistra dovrebbe toccare a Gosens. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre tra i pali Onana insidia Handanovic.

Inter-Cremonese, le scelte di Alvini

Alvini, per la difficile trasferta sul campo dell'Inter, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con Zanimacchia in appoggio al tandem offensivo composto da Dessers e Okereke. Linea di centrocampo formata da Ghiglione, Pickel, Escalante e Valeri, mentre in difesa ci sarà spazio per Aiwu, Bianchetti ed uno tra Lochoshvili e Vasquez. Tra i pali l'ex Radu.

Inter-Cremonese, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini

Inter-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Cremonese sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.