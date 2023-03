Inter, un 2023 da comprimaria: tutti i numeri della crisi

Una sconfitta accompagnata da fiumi di polemiche e "macchiata" dai tanti, troppi dubbi sulla regolarità del gol segnato da Kostic, ma che certifica, ancora una volta, tutte le difficoltà nerazzurre in questo inizio di 2023. Sì, perché l'Inter, nel derby d'Italia contro la Juventus, ha dato vita all'ennesima prestazione opaca di queste settimane, mostrandosi incapace di far male alla difesa bianconera. Un ko arrivato dopo la gioia europea, con lo 0-0 di Porto che ha permesso agli uomini di Inzaghi di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League, che fa ritornare con i piedi per terra Lautaro e compagni, scavalcati dalla Lazio, vittoriosa nel derby con la Roma, al secondo posto della classifica di serie A.

I numeri della crisi

E d'altra parte, questo 2023, si sta rivelando irto di difficoltà per l'Inter. In dodici partite di campionato giocate, i nerazzurri hanno raccolto solamente 20 punti, frutto di sei vittorie (con Napoli, Verona, Cremonese, Milan, Udinese e Lecce), due pareggi (con Monza e Sampdoria) e quattro sconfitte (con Empoli, Bologna, Spezia e Juventus), di cui tre arrivate nelle ultime quattro giornate. Ad una fase difensiva che, soprattutto in trasferta, si rivela non certo perfetta (nove reti subite nel nuovo anno), si accompagna un'inattesa sterilità offensiva, con la formazione di Inzaghi a segno solamente tredici volte. Dati che fanno preoccupare non poco il tecnico, finito, ormai da qualche tempo, sulla graticola ed il cui futuro sembra farsi sempre più in bilico.

A confermare il trend negativo dell'Inter nel 2023 anche la classifica relativa al nuovo anno solare, con i nerazzurri soltanto al quarto posto alle spalle di Napoli (30 punti), Juventus (25) e Lazio (22) e a pari merito con Roma e Sassuolo. E pensare che, dopo la vittoria dello scorso 4 gennaio con il Napoli, in casa nerazzurra si era tornati a parlare di scudetto. Ma da allora, malgrado siano passati poco più di due mesi, sembra passata una vita.