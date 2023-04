Inter, la crisi è nerissima: così la Champions scappa via

Ancora una gara senza i tre punti, la quarta consecutiva. L'Inter, dopo i tre ko consecutivi incassati contro Spezia, Juventus e Fiorentina, non è andata oltre l'1-1 all'Arechi di Salerno, facendosi acciuffare al 90' da una rete, fortuita, dell'ex Candreva dopo l'iniziale vantaggio firmato da Gosens. Un risultato su cui pesa anche un pizzico di sfortuna, con la formazione di Simone Inzaghi che ha impattato su un Ochoa in formato Mondiale e sui legni colpiti da Barella e Lukaku, ma che, ancora una volta, conferma tutti i problemi emersi nell'ultimo periodo. E la brusca frenata, adesso, rischia davvero di estromettere Lautaro e compagni dai primi quattro posti in classifica: la Roma, vincendo domani contro il Torino, potrebbe infatti estromettere dalla zona Champions l'Inter, che, al tempo stesso, potrebbe essere agganciata anche dall'Atalanta, impegnata al Gewiss Stadium con il Bologna.

Il limite maggiore dei nerazzurri, da ormai qualche settimana a questa parte, è soprattutto nel reparto offensivo. Il gol segnato da Gosens in apertura della gara dell'Arechi ha infatti interrotto un digiuno di reti che, su azione, durava da cinque gare. Preoccupante l'involuzione di Lautaro Martinez, che non inserisce il proprio nome nel tabellino marcatori dallo scorso 3 marzo in occasione della partita contro il Lecce. Astinenza che sta vivendo anche Edin Dzeko, a secco addirittura dal match di Supercoppa contro il Milan dello scorso 18 gennaio. Per non parlare di Lukaku, il cui contributo, in termini realizzativi, è stato fin qui minimo: soltanto sei le reti stagionali complessive del belga, di cui appena tre in campionato.

Va anche detto, a onor del vero, che non sempre gli attaccanti sono messi nelle migliori condizioni per far male agli avversari: la manovra nerazzurra è infatti troppo spesso prevedibile, priva di sbocchi negli ultimi trenta metri. Un problema non certo di poco conto a cui Simone Inzaghi è chiamato a trovare una soluzione in tempi rapidi, altrimenti, la Champions, rischia davvero di sfuggire via.