Inter, è l'ora più buia: tutti i numeri della crisi

Un ko inaspettato, che apre ufficialmente la crisi in casa nerazzurra. L'Inter, nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio, è stata superata per 0-2 a San Siro dal Sassuolo, rimanendo così alle spalle del Milan capolista, che nell'anticipo di sabato era stato fermato sul 2-2 dalla Salernitana. Uno scivolone che fa seguito a quello in Champions League contro il Liverpool ed agli ultimi opachi risultati in campionato, con la formazione di Simone Inzaghi, fin qui considerata pressoché da tutti la grande favorita per la conquista dello scudetto, che adesso rischia seriamente di compromettere la propria corsa al titolo.

Inter, i numeri della crisi

I numeri, d'altra parte, non mentono: l'Inter, nelle ultime cinque giornate, ha conquistato appena cinque punti, rallentando vistosamente il ritmo dopo le otto vittorie consecutive raccolte precedentemente. Una frenata improvvisa iniziata con lo 0-0 sul campo dell'Atalanta, seguita, dopo la sofferta vittoria contro il Venezia, conquistata soltanto in extremis grazie ad una rete di Dzeko, con il ko nel derby con il Milan, il pareggio di Napoli ed il sanguinoso scivolone contro il Sassuolo. A far preoccupare, in particolare, il rendimento difensivo, con i nerazzurri che, dopo un lungo periodo in cui sembravano aver finalmente trovato quella solidità mancata ad inizio torneo, hanno subito 6 reti nelle ultime quattro gare.

Non va granché meglio in fase offensiva, con la formazione di Simone Inzaghi che ha segnato appena quattro reti nelle ultime cinque uscite in Serie A. Un'anemia improvvisa, considerato che i nerazzurri, malgrado le polveri bagnate delle ultime settimane, conservano ancora il primo posto nella classifica dei gol fatti. A pesare è soprattutto il lungo momento di Lautaro Martinez, che in campionato non trova la via della rete addirittura dallo scorso 17 dicembre, quando segnò il quarto dei cinque gol con cui l'Inter espugnò il campo della Salernitana.

Tutti numeri che devono far riflettere Simone Inzaghi, la cui macchina, considerata perfetta fino a poche settimane fa, sembra essersi improvvisamente inceppata. Per andare a caccia del tricolore servirà un immediato cambio di rotta, a partire già dal prossimo venerdì, quando l'Inter farà visita al pericolante Genoa.