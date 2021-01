Inter-Crotone, le probabili formazioni: Conte rilancia Vidal

Una sfida da non fallire per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, al primo impegno dopo la pausa natalizia, ospiteranno allo stadio San Siro il Crotone nella gara valevole per la 15esima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 12.30 di domenica 3 gennaio). Un match nel quale Handanovic e compagni andranno a caccia della vittoria, così da mettere pressione al Milan capolista impegnato sul campo del Benevento. I pitagorici, reduci dal successo interno con il Parma, cercheranno invece punti salvezza.

Inter-Crotone, le scelte dei due allenatori

Conte dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2, con il tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Lukaku. In mezzo al campo, accanto a Barella e Brozovic, si rivedrà dal primo minuto Vidal, mentre sulle corsie esterne Hakimi e Young sono favoriti su Darmian e Perisic. Il pacchetto arretrato sarà composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Stesso modulo per il Crotone, con il tecnico Stroppa che dovrebbe preferire Riviere a Simy per far coppia con Messias in attacco. In mezzo al campo si contendono una maglia Petriccione e Zanellato, mentre in difesa ballottaggio aperto tra Marrone e Golemic.

Inter-Crotone, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Riviere. All. Stroppa