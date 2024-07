Inter, quando inizia la stagione 2024/2025: le date di ritiro e amichevoli

Una stagione, quella passata, che in patria è stata trionfale per l'Inter. I nerazzurri hanno infatti conquistato con largo anticipo lo scudetto annichilendo la concorrenza, tanto da chiudere il campionato con ben 19 punti di vantaggio sul Milan secondo. In Champions League, invece, il cammino della formazione di Simone Inzaghi si è interrotto agli ottavi di finale, dove Lautaro e compagni sono stati eliminati dall'Atletico Madrid di Simeone. E proprio fare un salto di qualità in Europa è l'obiettivo dell'Inter in vista della prossima annata.

Inter 2024/2025, le date di ritiro e amichevoli

La nuova stagione, per i nerazzurri, inizierà sabato 13 luglio, quando la squadra di Simone Inzaghi si ritroverà ad Appiano Gentile. La prima amichevole è in programma il 17 luglio al BPER Training Center, dove l'Inter affronterà gli svizzeri del Lugano. Cinque giorni più tardi gli uomini di Inzaghi sfideranno sempre ad Appiano Gentile la Pergolettese, mentre il 27 luglio è in programma la sfida al Manuzzi di Cesena contro l'UD Las Palmas. Il 2 agosto i nerazzurri affronteranno poi il Pisa all'Arena Garibaldi, mentre il 7 agosto sarà la volta del match di Monza contro l'Al-Ittihad. L'ultimo appuntamento prima dell'inizio della Serie A sarà in Inghilterra: domenica 11 agosto Chelsea-Inter a Stamford Bridge, Londra, chiuderà il pre-campionato dei nerazzurri.

Queste, nel dettaglio, tutte le date: