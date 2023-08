Inter-Egnatia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultima amichevole prestagionale per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 4-3 alla Red Bull Arena contro il Salisburgo, affronteranno domenica 13 agosto alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara gli albanesi dell'Egnatia, che hanno chiuso lo scorso torneo nazionale al terzo posto. Per il tecnico Simone Inzaghi, ancora in attesa dal mercato di una prima punta, l'occasione per mettere a punto i meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto, per Lautaro e compagni, per sabato 19 agosto contro il Monza nella gara valevole per la prima giornata del campionato di serie A.

Inter-Egnatia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Egnatia (4-2-3-1): Sherri; Lila, Malota, Memolla, Musta; Mellugja, Aleksi; Kasa, Fernando Medeiros, Isgandarli; Dwamena.

Dove vedere Inter-Egnatia in tv e streaming

La partita Inter-Egnatia, in programma domenica 13 agosto alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.