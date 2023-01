Inter-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per tenere in vita le speranze scudetto. Questo l'obiettivo dell'Inter, che lunedì 23 gennaio, alle 20.45, ospiterà a San Siro l'Empoli nella gara valevole per la 19esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, reduci dal trionfo in Supercoppa contro il Milan, si trovano al momento a -13 dal Napoli capolista, che è già sceso in campo nell'anticipo pomeridiano del sabato espugnando per 0-2 l'Arechi di Salerno. Per non abbandonare i sogni di rimonta, quindi, la formazione di Simone Inzaghi dovrà cogliere l'intera posta in palio. Attenzione però ai toscani, reduci da quattro risultati utili consecutivi: una striscia che gli azzurri cercheranno di allungare anche al Meazza.

Inter-Empoli, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida contro l'Empoli, sarà ancora privo di Brozovic. A disposizione invece Lukaku, che partirà però dalla panchina: il tandem d'attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, sarà infatti formato da Lautaro Martinez e Dzeko. A centrocampo Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati, mentre sulle corsie esterne Darmian e Dimarco sono in vantaggio rispettivamente su Dumfries e Gosens. In difesa Acerbi ancora preferito a De Vrij, con Skriniar e Bastoni a completare il terzetto. Onana in porta.

Inter-Empoli, le scelte di Zanetti

Zanetti, dall'altra parte, sarà privo dello squalificato Marin e dell'infortunato Grassi. Modulo di partenza sarà il 4-3-1-2, con Baldanzi leggermente favorito su Bajrami per agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Caputo e Satriano (in ballottaggio con Cambiaghi). Linea di centrocampo formata da Akpa Apro, Henderson e Bandinelli, mentre in difesa ci sarà spazio per Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi. In porta Vicario.

Inter-Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Apro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti

Inter-Empoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Empoli, in programma lunedì 23 gennaio alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.