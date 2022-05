Inter-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per mettere pressione al Milan, impegnato sul campo del Verona. Questo l'obiettivo dell'Inter, che venerdì 6 maggio, alle 18.45, affronterà a San Siro l'Empoli nella gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, a tre partite dalla fine del torneo, si trovano a -2 dai cugini rossoneri, i quali possono permettersi anche un arrivo in parità in virtù degli scontri diretti favorevoli. La formazione di Simone Inzaghi non può più quindi permettersi di lasciare punti per strada, sperando che, al contrario, a farlo sia il Diavolo.

Contro l'Empoli, per l'Inter, sembrerebbe un match sulla carta semplice, visto che i toscani hanno ormai raggiunto la salvezza. Attenzione però all'orgoglio degli azzurri, che due settimane fa hanno battuto il Napoli mettendo fuori dai giochi gli uomini di Spalletti nella corsa al tricolore.

Inter-Empoli, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro l'Empoli, dovrà fare a meno dell'infortunato Bastoni, mentre tornerà a disposizione Calhanoglu, che ha scontato la squalifica. Il turco troverà spazio in mezzo al campo al fianco di Barella, che ha smaltito la botta ricevuta a Udine, e Brozovic. Sulle corsie esterne ci saranno Dumfries e Perisic, mentre in difesa toccherà a D'Ambrosio completare il reparto con De Vrij e Skriniar. Ballottaggio in attacco tra Correa e Dzeko per affiancare Lautaro Martinez, con El Tucu al momento in leggero vantaggio.

Inter-Empoli, le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli, dall'altra parte, dovrà fare a meno dello squalificato Stojanovic e degli infortunati Haas, Marchizza e Tonelli, per i quali la stagione è già finita. Modulo di partenza sarà il 4-3-2-1, con Bajrami e Di Francesco chiamati ad agire alle spalle di Pinamonti in attacco. A centrocampo Zurkowski, Asllani ed Henderson, mentre in difesa ci sarà spazio per Fiamozzi, Viti, Luperto e Parisi. Vicario tra i pali.

Inter-Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Henderson; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli

Inter-Empoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Empoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.