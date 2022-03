Inter - Fiorentina 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

La Fiorentina a San Siro ferma la corsa scudetto dell'Inter: solo un punto per i nerazzurri che pareggiano 1-1 contro la Viola di Italiano, che torna a Firenze anche qualche rimpianto per essere passati in vantaggio all'inizio della ripresa con un gol di Torreira, ma aver subito il pari firmato da Dumfries.

Nel primo tempo i viola hanno creato la maggior parte delle occasioni concedendo poco spazio ai nerazzurri ma come al solito hanno manifestato qualche problema a concretizzare la superiorità. In avvio di ripresa, l'uruguagio ha trovato il suo secondo centro consecutivo ma stavolta non è bastato com'era successo col Bologna, poichè una sbavatura difensiva ha propiziato il pari degli uomini di Inzaghi. Nel finale grossa chance non sfruttata con Ikoné e pareggio tutto sommato giusto, in virtù di un'Inter più arrembante nel secondo tempo.

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (80' Dimarco); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal (89' Caicedo), Perisic (80' Gosens); L. Martinez (74' Correa), Dzeko (74' Sánchez). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Darmian. All. S. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (90' Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez (90' Callejón), Piatek (90' Cabral), Saponara (74' Ikoné). A disp.: Rosati, Dragowski, Maleh, Terzic, Odriozola, Sottil, Nastasic, Kokorin. All. Italiano

Arbitro: Chiffi di Padova.

Marcatori: 50' Torreira (F), 55' Dumfries (I)

Note - ammoniti Milenkovic, Saponara (F), D'Ambrosio (I). Recupero - pt, 4' st.

Inter - Fiorentina 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Fiorentina 1-1 giocata sabato 19 marzo sono disponibili su Sky Sport