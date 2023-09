Inter-Fiorentina: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vuole la terza vittoria consecutiva, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo quelli conquistati con Monza e Cagliari, andranno a caccia di altri tre punti anche nella sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 3 settembre alle 18.30 a San Siro e valevole per la terza giornata del campionato di serie A. Una sfida, però, non priva di insidie: i viola, nei primi due turni, hanno infatti raccolto 4 punti e si presenteranno a Milano galvanizzati dalla qualificazione alla fase a gironi di Conference League. Per Lautaro Martinez e compagni, quindi, una gara dal coefficiente di difficoltà non così basso.

Inter-Fiorentina, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida contro la Fiorentina, si affiderà al consueto 3-5-2, con Thuram ancora favorito su Arnautovic per comporre il tandem d'attacco con Lautaro Martinez. In mezzo al campo possibile debutto dal primo minuto per Frattesi, che potrebbe avere la meglio su Mkhitaryan per affiancare Calhanoglu e Barella. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, in difesa, con Acerbi ancora in dubbio, spazio per Darmian, De Vrji e Bastoni. Tra i pali Sommer.

Inter-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, opterà per il 4-2-3-1, con Nzola in vantaggio su Beltran per ricoprire il ruolo di terminale offensivo. Sulla trequarti spazio per Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo, con Mandragora al fianco di Arthur in mediana. In difesa coppia centrale formata da Milenkovic e Ranieri, con Dodo e Biraghi ai lati. Terracciano in porta.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Fiorentina, in programma domenica 3 settembre alle 18.30 a San Siro e valevole per la terza giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.