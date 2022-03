Fiorentina, verso l'Inter. Italiano: "Inter forte, noi saremo propositivi"

E’ il primo di cinque esami di maturità, di cinque sfide dall’elevato coefficiente di difficoltà che condurranno la Fiorentina alla conclusione del campionato. E, forse, a quell’Europa che la formazione gigliata sta inseguendo, a quel posto che al momento è distante non più di un paio di lunghezze e che passa attraverso questa serie di confronti con le prime della classe. Si comincia in trasferta con l’Inter: all’andata i nerazzurri si imposero al “Franchi” 3-1 ribaltando ad inizio ripresa il risultato, dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa. Un Inter odierna che è diversa da quella tritatutto dello scorso settembre, cosa che però non altera di una virgola i propositi di una Fiorentina chiamata a fare risultato per non allontanarsi dalle prime sei posizioni.

“Il nostro atteggiamento deve essere quello di una squadra che sa che va ad affrontare i più forti – commenta il tecnico dei toscani, Vincenzo Italiano – e lo hanno dimostrato l'anno scorso, lo stanno dimostrando anche quest'anno. Una formazione di grande livello e quindi l'approccio, la conduzione della partita, lo svolgimento della gara sicuramente sarà diverso e noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci. L'Inter ha qualità in tutti i reparti ed è una squadra con grande fisicità, che se gli lasci il pallino del gioco ti crea infinite difficoltà – prosegue l’allenatore – e quindi stiamo cercando di lavorare per limitarli e concedere il meno possibile, per non far prendere loro il sopravvento e fare in modo di avere anche noi delle chance, di essere propositivi come abbiamo sempre fatto anche a San Siro. E’ una gara complessa, ma queste partite prima o poi vanno giocate con lo scopo di ottenere più punti possibile”.

In merito alla formazione che verrà schierata nel confronto del “Meazza”, persistono i problemi di Bonaventura che non si è ancora allenato in gruppo, e si riducono pertanto le sue possibilità di essere schierato dall’inizio. Linea mediana pertanto che dovrebbe prevedere il terzetto composto da Duncan, favorito per una maglia da titolare, con Torreira e Castrovilli. Nel pacchetto avanzato, sembrano sicuri del posto sia Piatek, che Nico Gonzalez, mentre a sinistra è ballottaggio tra Saponara, Ikoné e Sottil, col primo favorito.