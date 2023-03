Inter-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'ultimo periodo, per l'Inter, non è certo stato dei più semplici. I nerazzurri, nelle ultime quattro partite di campionato, hanno incassato tre ko, di cui gli ultimi due consecutivi. Una brusca frenata che ha fatto scivolare gli uomini di Simone Inzaghi al terzo posto della classifica, con soltanto due punti di vantaggio sul Milan e tre sulla Roma. Ecco perché contro la Fiorentina, nella gara in programma sabato 1 aprile alle 18 e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, sarà necessario tornare alla vittoria. Attenzione, però, ai viola, che stanno attraversando un momento di forma opposto a quello di Lautaro e compagni: i viola, nelle ultime quattro partite, hanno infatti portato a casa altrettante vittorie.

Inter-Fiorentina, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro la Fiorentina, dovrà fare a meno di Skriniar, ancora alle prese con problemi alla schiena, e Calhanoglu, costretto ai box per un infortunio muscolare, oltre che dello squalificato D'Ambrosio. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Lukaku che dovrebbe essere preferito a Dzeko per comporre il tandem offensivo con Lautaro Martinez. In mezzo al campo tornerà Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Sulle corsie esterne Dumfries e Gosens (in vantaggio su Dimarco), in difesa Darmian, Acerbi e Bastoni.

Inter-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, per la sfida di San Siro, sarà privo di Jovic, oltre che di Sirigu, per il quale la stagione è già finita dopo la lesione al tendine d'Achille. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico, che dovrebbe comunque affidarsi al 4-2-3-1 con Cabral al centro dell'attacco. Sulla trequarti è ballottaggio serrato tra Saponara e Gonzalez per affiancare Bonaventura e Ikoné, mentre in mezzo al campo dovrebbe essere Mandragora a spuntarla sulla concorrenza per formare il tandem con Amrabat. In difesa si contendono una maglia Martinez Quarta e Milenkovic per completare il reparto con Dodo, Igor e Biraghi.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano

Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Fiorentina, in programma sabato 1 aprile alle 18 a San Siro e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.